Mercato - ASSE : Deux gros départs à 10M€ déjà prévus !

Publié le 4 novembre 2021 à 9h10 par La rédaction

Alors que l'ASSE est à la dérive sur le plan sportif, deux joueurs des Verts susciteraient tout de même plusieurs intérêts sur le marché, puisque Lucas Gourna-Douath et Etienne Green auraient la cote auprès de certains clubs européens.

L'ASSE est au plus mal cette saison. Les Verts n'ont toujours pas gagné la moindre rencontre en 12 journées de Ligue 1, avec un triste bilan de 6 matchs nuls et 6 défaites. Par conséquent, Saint-Étienne se retrouve à la dernière place du championnat de France. Ce contexte difficile s'ajoute aux coulisses agitées du club stéphanois, puisque Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont mis l’ASSE en vente et sont en quête d'un repreneur. Malgré ce cadre loin d'être idyllique, deux joueurs des Vers arriveraient tout de même à sortir du lot.

Gourna-Douath et Green ont des prétendants