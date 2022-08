Foot - Mercato - ASSE

Nouveau coup dur pour Laurent Batlles

Publié le 25 août 2022 à 23h15 par Quentin Guiton

Bon dernier de Ligue 2, l’ASSE doit vite réagir et désire encore des recrues avant la clôture du mercato estival. Désirant un joueur par ligne, Laurent Batlles veut particulièrement attirer un attaquant. Et récemment, l’ASSE avait activé une nouvelle piste : Aziz. Malheureusement pour les Verts, c’est un nouvel échec qui se profile…

Après quatre journées, l’ASSE est bon dernier de Ligue 2. Et la claque monumentale reçue face au Havre (0-6) à domicile a plongé encore un peu plus les Verts dans la crise. Le club du Forez doit donc vite réagir s’il compte remonter au classement. Et ça passera notamment par le recrutement en cette fin de mercato. En effet, Laurent Battles souhaite encore au moins un joueur par ligne. La quête d’un attaquant l’anime particulièrement, après le départ de plusieurs éléments importants dans ce secteur de jeu (Romain Hamouma, Wahbi Khazri, Denis Bouanga,..).

Mercato - ASSE : Un nouveau joueur débarque, Batlles peut souffler https://t.co/sgjjZEIu7t pic.twitter.com/Kr5x9F0dOM — le10sport (@le10sport) August 25, 2022

L’ASSE lorgnerait Aziz...

Et après l’échec de plusieurs pistes en attaque, comme celle menant à Yoann Touzghar, l’ASSE aurait coché un nouveau nom : Abdul-Aziz Yakubu, dit Aziz. Les Verts tenteraient donc de boucler la venue de l’attaquant de Rio Ave ces derniers jours. Sauf que l’ASSE va peut-être devoir une nouvelle fois regarder ailleurs…

...mais le joueur de Rio Ave recale le club !

Ainsi, Aziz ne devrait pas être l’attaquant tant espéré de l’ASSE. En effet, selon le journaliste portugais Pedro Sepúlveda, il n’y aurait aucun accord car le joueur aurait tout simplement refusé de venir à l'ASSE. De plus, Rio Ave ne souhaiterait pas non plus se séparer de son attaquant après avoir perdu son remplaçant Pedro Mendes qui s’apprête à signer à Ascoli. Un nouveau coup dur pour Laurent Batlles et l'ASSE...