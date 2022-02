Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin se livre sur ce gros échec hivernal de l’ASSE !

Publié le 2 février 2022 à 23h10 par T.M.

Voulant absolument boucler l’arrivée d’un attaquant, l’ASSE touchait au but avec Jean-Philippe Mateta. L’affaire a finalement capoté et Loïc Perrin est revenu sur ce gros échec.

Cet hiver, la priorité de l’ASSE était de trouver un attaquant. Les Verts pensaient d’ailleurs avoir rapidement réglé ce feuilleton avec Jean-Philippe Mateta. Jouant peu à Crystal Palace, l’ancien de l’OL était tout proche de rejoindre l’ASSE, mais au fil des jours, la situation s’est inversée d’autant que Mateta commençait à briller avec les Eagles. Ainsi, comme le10sport.com vous l’a révélé, tant qu’aucun remplaçant n’était recruté, la cible stéphanoise ne serait pas libérée. Au final, aucun attaquant n’a rejoint l’effectif de Patrick Vieira et Crystal Palace a même fini par acheter définitivement Mateta, initialement prêté par Mayence.

L’ASSE avait un accord !