Mercato - ASSE : Les Verts vont enregistrer un départ !

Publié le 28 septembre 2020 à 18h45 par Th.B. mis à jour le 28 septembre 2020 à 18h48

Pas indispensable aux yeux de Claude Puel à l’ASSE, Sergi Palencia serait à Madrid où il s’engagerait en faveur de Leganes.

Sergi Palencia ne semble pas entrer dans les plans de Claude Puel à l’ASSE alors que l’entraîneur des Verts a déjà regretté l’effectif trop important du club stéphanois en conférence de presse ces dernières semaines. Le latéral droit de 24 ans, disposant d’un contrat courant jusqu’en juin 2023, devrait quitter le Forez pour rejoindre Leganes, club de la banlieue madrilène. As révélait récemment qu’un prêt avec option d’achat serait l’opération convenue entre l’ASSE et Leganes. Et le départ de Palencia serait d’ores et déjà acté.

Tout serait signé pour Palencia à Leganes