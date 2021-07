Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel voudrait boucler un joli coup en Ligue 2 !

Publié le 27 juillet 2021 à 1h30 par La rédaction

En délicatesse financière, l'ASSE ne peut espérer recruter de noms ronflants. Ainsi, les Verts pourraient trouver leur bonheur en Ligue 2, puisque Hamza Sakhi serait notamment dans le collimateur de Claude Puel.

La dernière saison de l'AS Saint-Etienne n'a guère été enthousiasmante. 11e de Ligue 1, l'ASSE a plus souvent regardé vers le bas plutôt que vers le haut. La faute à une attaque timorée (42 buts marqués, quatrième plus mauvaise attaque du championnat). Un manque de folie offensive pointé du doigt depuis plusieurs saisons. Wahbi Khazri, Romain Hamouma ou encore Denis Bouanga n'arrivent pas à relancer la machine stéphanoise, amenant Claude Puel à espérer du changement dans le secteur offensif.

Sakhi dans le viseur de Puel '