ASSE : Les premiers mots de la nouvelle recrue de Batlles

Publié le 16 août 2022 à 22h10 par Amadou Diawara

Ce mardi, l'ASSE a officialisé la signature de Benjamin Bouchouari. Alors qu'il vient de signer chez les Verts, le jeune milieu de terrain marocain (20 ans) a fait passer un message très fort. Très heureux de rejoindre l'ASSE, Benjamin Bouchouari a hâte de jouer ses premières minutes à Geoffroy-Guichard.

Pour étoffer son milieu de terrain, l'ASSE a annoncé une nouvelle arrivée ce mardi : Benjamin Bouchouari. Agé de 20 ans, le Marocain arrive du Roda JC (Pays-Bas). Dans des propos rapportés sur le site officiel des Verts , Laurent Batlles s'est totalement enflammé pour le transfert de Benjamin Bouchouari, qui s'est engagé jusqu'au 30 juin 2025.

🆕 Une nouvelle étoile 𝘃𝗲𝗿𝘁𝗲 🇲🇦 ! pic.twitter.com/N8Gis36iRd — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 16, 2022

«Je suis très content de rejoindre l'AS Saint-Étienne»

« Nous sommes très heureux d’accueillir Benjamin. C’est un joueur qui va nous apporter beaucoup de technique dans l’entre-jeu, des courses et de la concurrence dans le temps. C’est malgré tout un jeune élément qui aura besoin de s’aguerrir à la Ligue 2 BKT » , a déclaré Laurent Batlles, le coach de l'ASSE. Dans la foulée, Benjamin Bouchouari a également fait part de son immense bonheur d'avoir signé à l'ASSE.

«J'ai hâte de faire mes premiers pas sur le terrain»