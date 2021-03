Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le gros coup de gueule de l’ASSE concernant un futur rachat !

Publié le 10 mars 2021 à 19h30 par T.M.

Ce mercredi, le feuilleton de la vente de l’ASSE a encore pris un nouveau tournant. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir le club stéphanois, qui a alors sorti les griffes face aux derniers événements.

L’ASSE va-t-elle prochainement changer de main ? Depuis plusieurs mois déjà, la vente des Verts revient souvent sur la table, sans pour autant qu’un projet concret ne se présente. Mais cela pourrait bien être de l’histoire ancienne. En effet, ce mercredi, un possible repreneur s’est présenté pour s’offrir l’ASSE et ainsi succéder à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. A l’occasion d’une conférence de presse organisée avec plusieurs journalistes, Laurent Roussey s’est dit porteur d’un projet pour racheter l’ASSE : « Aujourd'hui, Jacques Pauly, dont je suis les travaux depuis 25 ans, dispose de grandes capacités financières à travers les actifs que cette association possède. Puisqu'ils me donnent la responsabilité de ce secteur, je veux refaire de l'ASSE ce qu'elle a toujours été, à savoir le meilleur club français. On avait 10 ans d'avance dans les années 70-80. Ce qu'ils attendent de moi aujourd'hui, c'est de retrouver cette lumière, de voir Saint-Etienne briller au plus haut niveau européen. Je sais que ça fait prétentieux quand on dit qu'on ira aller chercher les plus grandes équipes. Mais vous vous rendez bien compte qu'avec les moyens de l'association, ce n'est pas une vision utopique. C'est quelque chose que l'on va matérialiser à travers la formation, encadrée par des joueurs de niveau international. Je pense qu'on aura la capacité de rendre tout son prestige à l'AS Saint-Etienne ».

« Des tentatives de déstabilisation »