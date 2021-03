Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un candidat se positionne pour le rachat de l’ASSE !

Publié le 10 mars 2021 à 18h10 par T.M.

Du côté de l’ASSE, le feuilleton de la vente du club fait souvent parler. Et ce mercredi, ce dossier a pris un autre tournant avec un candidat qui s’est déclaré pour reprendre les Verts.

Si le rachat de l’OM fait principalement parler dans les médias, celui de l’ASSE est également au centre de nombreuses discussions. Alors que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont actuellement aux commandes du club stéphanois, une passation de pouvoirs est souvent évoquée dans le Forez. Reste cependant à trouver preneur. Et aujourd’hui, il y aurait visiblement quelqu’un d’intéressé : le groupe X3 France. Et c’est par l’intermédiaire de Laurent Roussey, qui pourrait être le prochain directeur sportif de l’AS Saint-Etienne, que le projet a été révélé.

« Jacques Pauly dispose de grandes capacités financières »