Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le nouvel attaquant de Puel lâche ses vérités sur son intégration !

Publié le 16 septembre 2021 à 11h10 par A.M.

Arrivé dans les dernières minutes du mercato, Ignacio Ramirez semble déjà très heureux à l'ASSE où son intégration se passe très bien.

Depuis plusieurs mois, Claude Puel attend avec impatience l'arrivée d'un nouveau buteur puisque c'est Wahbi Khazri qui occupe la pointe de l'attaque stéphanoise. Et finalement, dans les dernières heures du mercato, l'ASSE a obtenu le prêt d'Ignacio Ramirez qui débarque en provenance de Liverpool FC Montevideo. L'attaquant uruguayen, entré en jeu contre Montpellier dimanche (0-2), quitte son pays pour la première fois, mais il révèle au micro d' ASSE TV que son intégration se passe très bien.

«Mes premières sensations sont très bonnes»