Mercato - ASSE : Le nom de la piste secrète de Batlles est révélé

Arthur Montagne

Bien décidé à recruter un nouveau gardien de but cet été, l’ASSE aurait ciblé un portier français comme le révélait l’agent de Florin Niţă, plan B des Verts dans les buts. Et le nom de ce mystérieux gardien a peut-être fuité puisqu’il pourrait s’agir de Gauthier Gallon qui évolue à Troyes.

Lanterne rouge de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne compte bien se renforcer cet hiver sur le mercato et tentera notamment de recruter un gardien de but expérimenté. Et pour cause, ni Matthieu Dreyer ni Etienne Green n'ont donné satisfaction jusque-là.

«En pole position à Saint Etienne, c'est un gardien français»

Dans cette optique, l'ASSE s'intéresserait à Florin Niţă (35 ans) qui n'entre plus dans les plans du Sparta Prague. Son agent a vendu la mèche, en faisant une autre annonce : « En pole position pour le poste de gardien à Saint Etienne, c'est un gardien français ! Après lui, c'est Florin Niţă ».

Gallon, la piste mystère de l'ASSE ?