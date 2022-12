Transferts - ASSE : Pour éviter la catastrophe, les Verts préparent du lourd sur le mercato

Arthur Montagne

Engluée dans une situation plus que délicate en Ligue 2, l'ASSE va devoir réaliser une bien meilleure seconde partie de saison afin d'éviter la catastrophe que représenterait une relégation en National. Dans cette optique, les Verts devraient se renforcer sur le mercato lors duquel de nombreux changements sont une nouvelle fois attendus.

Reléguée en Ligue 2 en fin de saison dernière, l'AS Saint-Etienne avait pour ambition de remonter le plus rapidement possible. Dans cette optique, comme tous clubs qui descend d'un échelon, l'ASSE avait effectué de nombreux changements au sein de son effectif puisque de nombreux cadres sont partis et plusieurs renforts ont été attirés sur demande du nouvel entraîneur Laurent Batlles. Néanmoins, les Verts ont sombré en première partie de saison puisqu'ils pointent à la dernière place de L2 et sont plus que jamais menacé par une relégation en National. Afin d'éviter cette catastropher, l'ASSE devrait donc décider de se renforcer en janvier.

Un joker et trois recrues sont attendues

Ainsi, selon les informations du Progrès , l'ASSE souhaite dans un premier temps enrôler un joker qui pourrait être aligné contre Annecy le 26 décembre et Caen le 30 décembre. Par la suite, durant le mois de janvier, les Verts chercheront à attirer trois renforts supplémentaires. Autrement dit, quatre nouveaux joueurs sont attendus à des postes bien précis. Laurent Batlles espère l'arrivée de deux pistons afin d'installer son schéma à trois axiaux, un gardien de but d'expérience qui pourrait être Gauthier Gallon, et un attaquant afin de suppléer les éventuelles absences de Jean-Philippe Krasso, meilleur buteur de Ligue 2, et rare satisfaction de l'ASSE durant la première partie de saison.

Cinq joueurs poussés au départ

Et ce n'est pas tout, puisque dans le sens des départs aussi, ça devrait bouger. Toujours d'après Le Progrès, l'ASSE a ciblé cinq joueurs qui ne seront pas conservés cet hiver à savoir Charles Abi, Saïdou Sow, Sergi Palencia, Yvann Maçon et Gabriel Silva. Par conséquent, le mois de janvier s'annonce agité chez les Verts.