Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le message très clair de ce crack de Puel sur son avenir !

Publié le 31 janvier 2020 à 1h45 par A.M.

Grand espoir de l’ASSE, Wesley Fofana s’est imposé comme un titulaire au sein de son club formateur. Et le jeune défenseur s’enflamme pour les Verts.

Depuis l’arrivée de Claude Puel sur le banc de l’ASSE, Wesley Fofana (19 ans) a pris une nouvelle dimension avec les Verts. Titulaire indiscutable, le défenseur central formé à Saint-Étienne ne manque pas de sollicitations pour son avenir. Le Milan AC s’intéresserait notamment au joueur formé à l’ASSE. Mais Wesley Fofana déclare sa flamme à son club formateur qui ne semble pas près de quitter pour le moment.

«L’ASSE c’est mon club !»