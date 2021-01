Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le départ de Stéphane Ruffier suscite de gros regrets !

Publié le 10 janvier 2021 à 5h00 par T.M.

Au terme d’une longue guerre, l’ASSE a décidé de se séparer de Stéphane Ruffier. Un choix radical qui ne manque pas de faire réagir.

En froid avec Claude Puel, Stéphane Ruffier était mis à l’écart ces derniers mois à l’ASSE. Un conflit qui a pris fin ces derniers jours avec une terrible décision. En effet, les Verts ont décidé de remercier le portier français, lui qui avait encore 6 mois de contrat. C’est donc terminé entre l’ASSE et Ruffier et cela en attriste plus d’un. Dernièrement, Christophe Galtier, ancien entraîneur des Verts, expliquait : « C’est très difficile de porter un jugement, je dis que c’est dommage. Dommage pour le club, dommage pour Stéphane (Ruffier), de finir comme cela ».

« C’est la manière qui me choque un peu »