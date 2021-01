Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Gasset tacle les Verts après le départ de Ruffier !

Publié le 9 janvier 2021 à 21h00 par D.M.

Ancien entraîneur de l’ASSE et actuellement à la tête des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset s’est prononcé sur l’éviction de Stéphane Ruffier.

« L’ASSE a décidé de rompre le contrat de Stéphane Ruffier. L’ASSE regrette d’en être arrivée à cette décision, rendue inéluctable par l’attitude du joueur qui portait atteinte à l’institution ». Par le bais de ce communiqué, l’ASSE officialisait le 4 janvier dernier le licenciement pour faute grave de Stéphane Ruffier. Arrivé dans le Forez en 2011, le gardien ne s’entendait plus avec Claude Puel et n’avait plus disputé le moindre match depuis le 16 février dernier et une rencontre face à Brest. Un départ qui pourrait être synonyme de fin de carrière pour Stéphane Ruffier, aujourd’hui âgé de 34 ans.

« C’est la manière qui me choque un peu »