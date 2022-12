Mercato - ASSE : Le clan Krasso fait une énorme annonce pour son transfert

Arthur Montagne

Après une première partie de saison plus que poussive, l'ASSE, lanterne rouge en Ligue 2, prévoit de passer à l'action sur le mercato cet hiver. L'arrivée d'un attaquant est attendue tandis qu'en parallèle, la situation de Jean-Philippe Krasso ne cesse de faire parler. Néanmoins, l'entourage du meilleur buteur de L2 met les choses au clair.

Cet hiver, l'AS Saint-Etienne devrait être très active. Et pour cause, les Verts sont lanternes rouges de Ligue 2 et peuvent donc redouter une seconde relégation de suite. C'est la raison pour laquelle l'ASSE va donc devoir se renforcer durant le mercato en janvier. Et l'arrivée d'un attaquant est notamment attendue.

L'ASSE cherche un attaquant

En effet, plusieurs pistes circulent ces derniers jours et la priorité se nomme Gaëtan Charbonnier. L'attaquant de l'AJ Auxerre joue peu depuis le début de saison et pourrait venir renforcer les rangs de l'ASSE dans un championnat au sein duquel il a brillé par le passé. Charbonnier pourrait ainsi épauler Jean-Philippe Krasso.

Le clan Krasso met fin aux rumeurs