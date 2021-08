Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le choix très étonnant de Claude Puel qui pourrait coûter cher...

Publié le 30 août 2021 à 5h00 par A.M.

Bien que l'ASSE semble avoir besoin de se renforcer dans le secteur offensif, Claude Puel a pourtant refusé plusieurs profils.

« Je l'ai dit depuis le début, on doit faire face à une situation financière délicate et je ne vais pas demander des choses qui sont irréalisables. S'il y a une opportunité, on l'étudiera mais je préfère me concentrer sur le groupe qui est à ma disposition . » Ces derniers jours, Claude Puel se montrait assez clair concernant les ambitions de l'ASSE d'ici le 31 août. Et pourtant, l'entraîneur des Verts aurait pu voir certains renforts débarquer.

Puel a recalé plusieurs attaquants