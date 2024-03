Mercato - ASSE : Le boss annonce la couleur pour son avenir !

La rédaction

Arrivé sur le banc de l’ASSE en tant que successeur de Laurent Batlles, Olivier Dall’Oglio réalise un gros travail chez les Verts. Remonté à la 3ème place de Ligue 2, le club stéphanois est engagé dans un sprint final pour retrouver la Ligue 1. En cas de remontée dans l’élite, l’entraîneur français aimerait rester sur le banc.

De quoi sera faite la fin de saison du côté de l’ASSE. Avec une large victoire (0-4) face à Bastia avant la trêve internationale, les Verts ont repris la 3ème place de Ligue 2 à Laval, et possèdent désormais seulement deux petits points de retard sur le SCO d’Angers. Depuis son arrivée sur le banc stéphanois le 12 décembre dernier, Olivier Dall’Oglio a réussi a dynamisé les siens, de bon augure pour cette fin d’exercice 2023-2024.

L’ASSE de retour en Ligue 1 ? Il annonce du lourd ! https://t.co/8vVegz7Mux pic.twitter.com/JyjQLzxQXh — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

« J’ai eu le cœur qui battait la chamade à chaque fois que Saint-Étienne jouait »

Forcément, l’avenir du coach stéphanois va prochainement revenir sur la table. Son arrivée à Saint-Étienne a été assortie d’un contrat de six mois, avec une année également en option. Invité de l’intégrale foot de RMC , Olivier Dall’Oglio a annoncé la couleur concernant son avenir, affirmant vouloir rester sur le banc de l’ASSE : « Pour ma génération à moi, Saint-Étienne c’est les premiers émois, c’est la coupe d’Europe, on attendait ça avec impatience, on en parlait à l’école, on débriefait aussi déjà dans les cours de récréation, j’ai eu le cœur qui battait la chamade à chaque fois que Saint-Étienne jouait » , a lâché ce dernier dans des propos relayés par Peuple Vert .

« Ça serait avec grand plaisir »