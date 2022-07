Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Laurent Battles est déjà validé à Saint-Etienne

Publié le 8 juillet 2022 à 10h30 par Thomas Berthelot

Afin de préparer la prochaine saison de Ligue 2, Laurent Battles et son groupe ont posé leurs bagages à La Plagne. Aïmen Moueffek, gêné par les blessures la saison dernière, s’est exprimé sur ses objectifs, l'arrivée de Battles et le précédent exercice, difficile sur un plan individuel, et surtout collectif. Et selon lui, l'arrivée du nouveau coach est une aubaine.

Après une saison plus que délicate, conclue par une relégation en Ligue 2, Aïmen Moueffek a retrouvé le chemin de l'entraînement avec un stage à La Plagne. Pour le milieu de terrain, cette idée de stage est intéressante, car elle permet au groupe de se retrouver ensemble, de travailler la cohésion de groupe. Avec la descente en Ligue 2, le groupe stéphanois est encore plus jeune qu’il pouvait l’être l’an passé. Les départs de joueurs expérimentés comme Wahbi Khazri ou encore Romain Hamouma vont donner des responsabilités à des jeunes joueurs ayant un bagage supérieur et l’expérience des matchs de Ligue 1.

Moueffek est très ambitieux

Le jeune milieu relayeur est prêt pour démarrer cette nouvelle saison. Revenu notamment lors des dernières rencontres de la saison passée, Moueffek espère cette saison, avoir une place importante au sein du groupe, pouvoir être aligné au départ des rencontres afin d’enchaîner un maximum et de donner pleine mesure sur la pelouse. Les responsabilités, ce n’est pas ce qui l’effraie. Saint-Etienne devra compter sur un Moueffek affûté. Et ce dernier annonce ses objectifs dans une interview accordée à En Verts et Contre Tous : « Pour être honnête, les objectifs, sans se mettre de pression, ils sont très hauts. On descend de Ligue 1, on a eu beaucoup de déception, maintenant le but c'est de remonter avec le projet du coach et de redonner la Ligue 1 à Saint-Étienne. J'ai eu du mal avec la relégation. Je l'ai très mal vécu comme je suis de Saint-Étienne, j'ai fait toutes mes classes ici. Étant issu du centre de formation, j'ai été très touché. Je me sens aussi beaucoup plus responsable même si on était tous là mais comme je suis un enfant de Saint-Étienne, je me sens plus responsable que les autres . »

Le système Battles séduit Moueffek

Moueffek connaît très bien Laurent Battles, qui a eu l’occasion de l’entraîner en réserve. Une arrivée qui semble réjouir totalement le joueur : « J'ai eu le coach Batlles en réserve, franchement on a de la chance de l'avoir cette année, je pense qu'on ne pouvait pas avoir meilleur coach que lui à ce moment de la saison. Il sait comment je joue, il sait sur quels points je dois progresser. Espérons qu'on va bien travailler cette saison avec pas mal d'objectifs . » Moueffek mise alors sur une entente parfaite entre les deux hommes. Battles sait parfaitement à quelle position le milieu de terrain peut faire la différence. Il serait également capable de le faire progresser dans d’autres aspects du jeu. Le mariage semble parfait à ses yeux. Laurent Battles devrait utiliser Moueffek en tant que numéro 8, un véritable milieu box-to-box, capable d’apporter par des courses tranchantes dans l’entrejeu stéphanois.

