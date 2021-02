Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pour Claude Puel, Anthony Modeste coche toutes les cases !

Publié le 6 février 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Pour renforcer son attaque, Claude Puel a accueilli Anthony Modeste lors du dernier mercato hivernal. Heureux d'avoir posé ses valises à l'ASSE, l'attaquant de 32 ans s'est montré très énigmatique quant à son avenir chez Les Verts à l'issue de son prêt. De son côté, Claude Puel préfère penser au présent et se réjouit de pouvoir compter sur Anthony Modeste en cette deuxième partie de saison.

A la peine en championnat lors de la première partie de saison, l'ASSE a profité du mercato hivernal pour se renforcer. Parmi les pires attaques de Ligue 1 avec seulement 22 buts inscrits avant la 24ème journée, Les Verts se sont attachés les services d'Anthony Modeste pour y remédier. Tout juste arrivé à l'ASSE, l'attaquant de 32 ans est satisfait de son choix et l'a fait savoir en conférence de presse ce samedi. « L’ASSE est une affaire de famille pour moi. Mon père, mon agent et mon beau-père ont joué ici. Je suis là, je vais en profiter un maximum, je veux retrouver du plaisir et marquer. Si tu es performant dans ton domaine, tu es heureux. Je remercie les deux clubs d’avoir en sorte que ça se fasse de la meilleure des manières. Ça se passe très bien. Je remercie tout le monde de m’avoir bien accueilli. On a un bon groupe de jeunes. Je suis aussi là pour les accompagner. J’attaque ma 14e année en pro. J’espère jouer 60-70 minutes. Je vais faire le maximum. Il y a une très bonne équipe avec beaucoup de jeunes et les emmener. Je vais me régaler ici. Je suis prêt à partager ce qu’on m’a montré » , a confié Anthony Modeste.

«Si je vais rester à l'ASSE ? Vous savez quel temps il fera demain, vous ?»

Prêté à l'ASSE jusqu'à la fin de la saison, Anthony Modeste devrait rentrer à Cologne l'été prochain. A moins que Claude Puel ne tente de trouver un accord avec le club allemand pour le conserver. Interrogé sur le sujet, Anthony Modeste a préféré botter en touche. « Si je vais rester à l'ASSE ? Vous savez quel temps il fera demain, vous ? (Rires) » , a plaisanté le natif de Cannes.

«Modeste va apporter beaucoup, il sera précieux devant le but»