Mercato - ASSE : Anthony Modeste s'enflamme encore pour son arrivée !

Publié le 6 février 2021 à 16h10 par D.M.

Prêté sans option d’achat par Cologne jusqu’à la fin de la saison, Anthony Modeste s’est présenté à la presse ce samedi et a évoqué son arrivée à l’ASSE.

Le mercato hivernal a été agité du côté de l’ASSE. En grande difficulté en championnat, le club stéphanois voulait profiter de cette fenêtre de tir pour se renforcer notamment en attaque. Après avoir essuyé un échec dans le dossier Mostafa Mohamed (FC Zamalek), la formation dirigée par Claude Puel est parvenue à mettre la main sur Anthony Modeste, qui est arrivé dans le Forez sous la forme d’un prêt sans option d’achat en provenance de Cologne. L’entraineur stéphanois n’a d’ailleurs pas hésité à lui offrir du temps de jeu ce mercredi lors de la rencontre face au FC Nantes. Modeste pourrait même connaitre sa première titularisation ce dimanche face au FC Metz.

« Je remercie les deux clubs d’avoir en sorte que ça se fasse de la meilleure des manières »