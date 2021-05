Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La vente des Verts se confirme très sérieusement !

Publié le 21 mai 2021 à 12h45 par A.M.

Quelques semaines après la lettre ouverte publiée par Roland Romeyer et Bernard Caäizzo, la vente de l'ASSE semble clairement se confirmer puisque plusieurs projets sont en route.

Le futur de l'AS Saint-Etienne prend forme. Il y a environ un mois, Roland Romeyer et Bernard Caäizzo assuraient avoir lancé le processus de vente des Verts. Et visiblement tout s'accélère. Au micro de RMC Sport , Roland Romeyer se montrait effectivement très optimiste, fixant même une date. « Au 1er juillet, il y aura du nouveau. Ce n'est pas une histoire d'argent, mais de pérennisation du club à un moment où il y a eu des choses inédites qui ont plombé le football français », assurait le président du directoire de l'ASSE qui a de bonnes raisons d'être optimistes.

Neuf dossiers de rachat déjà sur la table