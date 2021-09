Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La vente de l'ASSE bouclée grâce... au PSG ?

Publié le 22 septembre 2021 à 11h15 par D.M.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi pourrait jouer un rôle crucial dans la vente de l'ASSE. Le dirigeant aurait pu servir d'intermédiaire entre les décideurs stéphanois et le prince cambodgien Norodom Ravichak.

L’ASSE passera-t-elle sous pavillon cambodgien ? Amoureux de la France, le prince cambodgien Norodom Ravichak a officialisé son intérêt pour le club stéphanois dans un entretien à RFI : « Il est exact que je me suis porté officiellement candidat à la reprise de l’AS Saint-Etienne. Je suis passionné par le football et j’ai grandi en m’enthousiasmant pour le championnat français et bien sûr pour l’équipe de France. C’est ainsi que j’ai toujours eu une affection particulière pour l’ASSE qui occupe une place à part parmi les très grands clubs de l’hexagone. Grâce à mes divers réseaux d’affaires, j’ai pu rencontrer des personnalités du monde du football et de fil en aiguille prendre connaissance du projet de vente de l’ASSE il y a quelques mois » . Selon le Parisien , ce potentiel repreneur aurait transmis une offre de 100M€ au cabinet KPMG, mandaté par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pour sélectionner les meilleures candidatures.

Al-Khelaïfi, la passerelle entre l'ASSE et Ravichak ?