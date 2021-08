Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La terrible annonce de Puel sur son recrutement…

Publié le 21 août 2021 à 3h30 par A.M.

Très peu actif depuis l'ouverture du mercato, l'ASSE ne devrait pas bouger d'ici le 31 août comme le confirme Claude Puel.

Depuis l'ouverture du mercato, l'AS Saint-Etienne est l'un des clubs français les moins actifs. Et pour cause, entre un processus de vente enclenché et des grandes difficultés financières, le budget dédié au recrutement est quasiment nul. Par conséquent, aucune recrue n'a débarqué cet été. Une situation compliquée, mais qui risque de s'aggraver dans les prochaines semaines notamment au mois de janvier avec la CAN à laquelle Wahbi Khazri, Denis Bouanga, Yvan Neyou, Zaydou Youssouf, Harold Moukoudi ou encore Saïdou Sow pourraient participer.

«Vous êtes bien optimistes»