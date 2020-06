Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un dossier à 5M€ est bien sur le point de se boucler !

Publié le 13 juin 2020 à 0h45 par H.G.

Comme cela a été annoncé ces dernières heures, l’AS Saint-Etienne serait proche de boucler la vente de Franck Honorat dans un contexte où le club est en quête de liquidités.

En dépit de la situation économique délicate de l’ASSE, Claude Puel a de grandes ambitions en vue de la saison 2020/2021 des Verts. En effet, le technicien français aimerait grandement rajeunir son groupe tout en se séparant de certains cadres sur le déclin qui perçoivent un salaire conséquent. Mais pour mener à bien ses projets, le club du Forez n’aura d’autres choix que de vendre lors de la prochaine session estivale des transferts, et il se pourrait que le mercato franco-français ouvert jusqu’à la fin du mois de juin leur soit bénéfique dans cette perspective. L’un des premiers joueurs susceptibles de quitter l’ASSE est Franck Honorat, qui est dans le viseur du FC Metz comme le10sport.com vous l’a révélé, ou encore de Brest.

Franck Honorat à Brest contre 5M€ ?