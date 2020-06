Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un point de chute se confirme pour Layvin Kurzawa !

Publié le 12 juin 2020 à 22h45 par H.G.

Alors que son contrat au PSG prendra fin au terme de la saison, Layvin Kurzawa pourrait bel et bien avoir l’occasion de rejoindre une prestigieuse écurie espagnole.

Sauf retournement de situation, Layvin Kurzawa devrait quitter le PSG à l’issue de la saison 2019/2020. Arrivé dans la capitale française en 2015, l’international français n’a jamais réellement réussi à s’imposer sur le flanc gauche de la défense parisienne en raison de ses blessures récurrentes et de ses performances en-dessous des attentes. C’est pourquoi Leonardo a pris la décision de ne pas prolonger son bail actuel et qu'il s’est lancé en quête de son remplaçant en ciblant Alex Telles, comme le10sport.com vous l’a annoncé. De son côté, Layvin Kurzawa va donc devoir se trouver un nouveau club dans les prochaines semaines, et il se pourrait qu’une piste se dégage tout particulièrement pour l’ancien joueur de l’AS Monaco âgé de 27 ans.

L’Atlético de Madrid songerait bien à Layvin Kurzawa !