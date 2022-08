Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'aveu de Clément Grenier sur transfert ASSE

Publié le 21 août 2022 à 18h10 par La rédaction

Le mercato de l’ASSE a été beaucoup critiqué depuis plusieurs semaines. Qualifié de « trop Troyen », le mercato de Laurent Batlles pose question, d’autant que les résultats ne suivent pas. Libre de tout contrat après son départ du Stade Rennais en Juillet 2021, Clément Grenier avait fait une grosse déclaration concernant un transfert à l’ASSE…

L’ASSE manque son début de saison. En effet, les Verts viennent de prendre une claque, à domicile, face au Havre. Réduits à 8 au cours de la rencontre, les Stéphanois ont encaissé 6 buts. Une raison de plus pour les supporters de gronder, après le mercato jugé « trop troyen » de la part de Laurent Batlles. Un ancien Lyonnais, Clément Grenier, aurait lui pu signer il y a quelques mois. Et ce dernier s’est livré concernant une arrivée à l’ASSE…

Transferts - ASSE : Batlles sur le point de boucler une opération à 3M€ sur le mercato ? https://t.co/GUGVBWMrQa pic.twitter.com/c0jqHa9HSr — le10sport (@le10sport) August 20, 2022

« J’ai dit que je pouvais tout accepter sauf Saint-Etienne »

Ainsi, dans un entretien accordé à So Foot, Clément Grenier, ancien de l’Olympique Lyonnais, a évoqué la possibilité d’un transfert à l’ASSE. « J’avais blacklisté un club, l’ASSE ? Pas du tout, ce sont surtout les réseaux sociaux qui se sont enflammés. J’ai dit que je pouvais tout accepter sauf Saint-Etienne mais ce n’était pas méchant, au contraire. »

« Moi je les respecte énormément »