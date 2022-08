Foot - Mercato - ASSE

ASSE : La nouvelle recrue de Batlles raconte son transfert

Publié le 19 août 2022 à 17h30 par La rédaction

L'ASSE a présenté sa nouvelle recrue Benjamin Bouchouari en conférence de presse ce vendredi. L'occasion pour le joueur de s'étaler sur son profil et de dévoiler les raisons qui l'ont poussé à rejoindre le Forez. Laurent Batlles, présent aux côtés de sa nouvelle recrue, se réjouit de cette arrivée et espère pouvoir compter sur son joueur ce samedi pour la réception du Havre.

Benjamin Bouchouari est devenu la septième recrue estivale des Verts après Dylan Chambost, Anthony Briançon, Jimmy Giraudon, Mathieu Cafaro, Victor Lobry et Lenny Pintor. Le jeune milieu marocain arrive en provenance du Roda JC (Pays-Bas) pour renforcer le milieu de terrain stéphanois. Le joueur de 20 ans a révélé lors de sa présentation, les raisons qui l'ont poussé à rejoindre l'ASSE avant que Laurent Batlles dresse un portrait élogieux de sa nouvelle recrue.

« Je suis un joueur intelligent »

Avant toute chose, Benjamin Bouchouari a tenu a présenté les qualités qu'il possédait. « J’ai 20 ans, je viens des Pays-Bas, du Roda JC, je suis un joueur intelligent, rapide, je joue vers l'avant, j'essaye de casser les lignes. Ça c'est mes qualités. Et il y a beaucoup de trucs à améliorer mais on est ici pour travailler » déclare le nouveau joueur des Verts .

« J'étais très heureux quand j'ai appris que l'ASSE me voulait »

Le Marocain est aux anges depuis que l'ASSE a fait part de son intérêt pour le recruter. Courtisé par plusieurs clubs, il revient sur sa décision de rejoindre le Forez. « J'étais très heureux quand j'ai appris que l'ASSE me voulait, d'abord car c'est un grand club avec une grande histoire, et je voulais directement venir ici. Ça s'est vite passé et je suis content. Je pense que la Ligue 2 est une bonne compétition pour moi, pour évoluer comme joueur… Mon poste préféré : N°8. J'ai choisi Saint-Étienne (et pas Lens) car ils étaient vraiment intéressés, il y avait beaucoup de confiance et c'est pour ça que je suis ici maintenant » révèle Bouchouari. Son nouveau coach se montre aussi très élogieux à son sujet.

« Il a la capacité de jouer des deux pieds »