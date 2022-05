Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'annonce fracassante de Pascal Dupraz sur son avenir !

Publié le 23 mai 2022 à 1h00 par Dan Marciano

Ce dimanche matin, Pascal Dupraz a été interrogé sur un possible retour à RMC. L'occasion pour lui de s'exprimer sur son avenir à l'ASSE.

La saison de l'ASSE n'est pas terminée. Après avoir tenu en échec le FC Nantes ce samedi (1-1), le club stéphanois s'est laissé une chance de se maintenir en Ligue 1. Dix-huitième au classement, les Verts se sont donnés le droit de disputer, dans les prochains jours, les barrages face à l'AJ Auxerre. En cas de victoire, Pascal Dupraz pourrait avoir le sentiment du devoir accompli, lui qui est arrivé en décembre dernier pour sauver l'ASSE.

« Je suis bientôt disponible »

Lié jusqu'à la fin de la saison avec l'ASSE, Pascal Dupraz était invité au micro de RMC ce dimanche matin. Le technicien a notamment été interrogé sur un possible retour à la radio et en a profité pour s'exprimer sur son avenir chez les Verts . « C'est le cadet de mes soucis. On a un deal avec les dirigeants de l'ASSE, qui se comportent merveilleusement bien. Ce deal va jusqu'au dernier match de compétition. Ensuite, tranquillement, si tout va bien, on commencera par boire un verre et on verra ce que l'avenir nous réserve. Vous me manquez. Si vous m'acceptez, je suis bientôt disponible » a confié Dupraz lors de l'émission Les Grandes Gueules .