Mercato - ASSE : La grande annonce de l’ASSE sur l’avenir de Stéphane Ruffier !

Publié le 22 décembre 2020 à 22h45 par T.M.

Entre l’ASSE et Stéphane Ruffier, le divorce semble inéluctable. Pour le portier des Verts, le verdict devrait d’ailleurs intervenir prochainement.

Portier emblématique de l’ASSE, Stéphane Ruffier vit un véritable calvaire actuellement dans le Forez. En effet, Claude Puel a pris une décision forte en décidant d’écarter le Français, préférant Jessy Moulin. Depuis, le malaise ne fait que grandir et la polémique est de plus en plus importante. Ne comptant déjà pas sur Ruffier, Puel l’avait même écarter du groupe pro. Dernièrement, le portier de 34 ans avait également été mis à pied pour faute grave.

« Une décision sera prise par le club dans les prochains jours »