Mercato - ASSE : Un homme fort de Pascal Dupraz raconte sa signature !

Publié le 3 avril 2022 à 19h10 par La rédaction

Joueur clé du onze de Pascal Dupraz, Mahdi Camara s’est imposé à l’ASSE. Le jeune milieu français est revenu sur la signature de son premier contrat professionnel avec son club formateur.

A 23 ans, Mahdi Camara s’est imposé comme un cadre de l’ASSE. Même s’il n’était pas destiné à devenir un leader aussi rapidement, le milieu de terrain français a dû prendre ses responsabilités plus vite que prévu, lui qui a longtemps porté le brassard de capitaine avant de le laisser à Wahbi Khazri. Sur le terrain, Mahdi Camara est toujours aussi constant, ce qui justifie l’intérêt récent du Milan AC.

«J’étais heureux mais je savais que ce n’était que le début»