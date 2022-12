Mercato - ASSE : Kombouaré vend la mèche pour le prochain transfert de Batlles

Arthur Montagne

Présent en conférence de presse en marge de la reprise de la Ligue 1, Antoine Kombouaré a confirmé que Dennis Appiah allait quitter le FC Nantes afin de s'engager avec l'ASSE. Ce sera déjà la deuxième recrue des Verts après Gaëtan Charbonnier, qui a débarqué en provenance de l'AJ Auxerre ces derniers jours.

Lanterne rouge de Ligue 2, l'ASSE s'est de nouveau inclinée après la trêve sur la pelouse d'Annecy (1-2). La situation devient donc de plus en plus préoccupante, et pour inverser la tendance, les Verts souhaitent se montrer très actifs sur le mercato. Dans cette optique, le transfert de Gaëtan Charbonnier a déjà été bouclé, mais c'est loin d'être terminé. Après le joker venu d'Auxerre, l'ASSE va enregistrer la venue de Dennis Appiah en provenance du FC Nantes. Antoine Kombouaré confirme d'ailleurs la tendance.

L'ASSE annonce du très lourd pour cet hiver https://t.co/nUOjKNxEfg pic.twitter.com/zwRDIB5eBq — le10sport (@le10sport) December 27, 2022

Kombouaré confirme pour Appiah

« Même si ce n'est pas le sujet, oui, il y a deux départs. Fabio rentre au Brésil, après quinze ans à traverser l'Europe. Et pour Dennis Appiah, on attend que ce soit fait mais il ne s’est pas entraîné aujourd'hui avec nous. Oui, on attend les derniers détails pour finaliser un départ vers l'AS Saint-Étienne. Concernant le groupe, c'est beaucoup mieux comme ça », assure l'entraîneur du FC Nantes en conférence de presse avant de poursuivre.

«On a besoin de joueurs qui sont à 100%»