Mercato - ASSE : Il signe à Saint-Etienne et lui donne des regrets

Lors du dernier jour du mercato estival, l’ASSE a notamment annoncé l’arrivée de Pierre Ekwah, prêté avec option d’achat par Sunderland. Le milieu de terrain a ainsi quitté l’Angleterre pour rejoindre le Forez. Un joueur de Régis Le Bris, entraîneur des Black Cats aurait aimé tester un peu plus…

Cette saison, Pierre Ekwah va donc la passer à l’ASSE. A quelques heures de la clôture du mercato estival, son arrivée chez les Verts a été officialisée. Alors qu’il évoluait jusqu’à présent à Sunderland, le voilà désormais prêté avec option d’achat. Ekwah a ainsi quitté les Black Cats, donnant quelques regrets à Régis Le Bris, entraîneur du club anglais et qu’on a notamment connu à Lorient.

« J’aurais bien aimé le faire jouer davantage… »

Pour Poteaux-Carrés, Régis Le Bris a parlé du départ de Pierre Ekwah à l’ASSE. Evoquant notamment certains regrets, l’entraîneur de Sunderland a confié : « J’aurais bien aimé le faire jouer davantage pour voir comment il se serait se calibré par rapport aux autres, pour voir s’il allait se dire dire : « finalement, j’ai peut-être encore un truc à aller chercher à Sunderland. » Mais Pierre a pris un coup lors d’un match de préparation qu’on a joué en Espagne il y a un mois et demi ».

« C’est un peu le fruit du hasard et en même temps le destin qui s’écrit »

« Pierre était out, il est revenu sur la fin de la prépa mais entretemps l’équipe s’était lancée en fait. Je pense que cela n’a fait que renforcer pour lui l’idée que la suite n’était pas ici. Et pour nous, comme l’équipe marchait bien, ça faisait sens que Pierre cherche un nouveau projet. C’est comme cela que ça s’est produit, c’est un peu le fruit du hasard et en même temps le destin qui s’écrit. Alors que moi, venant de l’extérieur, j’aurais voulu le tester. Je n’ai pas pu le faire », a poursuivi Régis Le Bris à propos du nouveau joueur de l’ASSE.