Mercato - ASSE : «Il a fait des choses graves», Saint-Étienne veut mettre un joueur à la porte !

En début de saison, Thomas Monconduit avait été écarté durant plusieurs semaines par Laurent Batlles, sans qu'aucune explication ne soit apportée. Mais ce vendredi, Mohamed Toubache-Ter a levé le voile sur cette absence. Le milieu de terrain de 32 ans aurait fauté, n'hésitant pas à s'en prendre à la recrue Stéphane Diarra.

Thomas Monconduit revit après l'arrivée sur le banc d'Olivier Dall'Oglio. Le 16 décembre dernier, le milieu de terrain a été titularisé pour la première fois depuis le 19 août en Ligue 2. Il faut dire que le joueur de 32 ans avait été mis à l'écart par Laurent Batlles pendant plusieurs semaines. A cette époque, le technicien avait évoqué des décisions tactiques, mais la réalité serait tout autre.

Ça a chauffé entre Monconduit et Batlles

Lors d'un live organisé par La Greenitude , Mohamed Toubache-Ter a livré ses informations sur le cas Monconduit. Selon lui, le milieu de terrain a, tout simplement, été puni après l'arrivée de Stéphane Diarra à l'ASSE cet été. « Batlles l’avait sorti de la merde. Il y a de la lâcheté parce que ce qu’il a fait suite à l’arrivée de Stéphane Diarra relève de la faute. Ce n’est pas pour rien si Monconduit n’était plus convoqué par Batlles. L’entraîneur a été prévenu de choses graves, une forme de rupture de confiance. Et un entraîneur tu peux le critiquer, mais ce qu’il faut c’est avoir le courage de le lui dire en face » a-t-il déclaré ce vendredi soir.

Perrin veut le vendre cet hiver