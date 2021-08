Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Excellente nouvelle pour cette pépite de Puel ?

Publié le 2 août 2021 à 23h00 par A.C.

Grand talent de la formation stéphanoise, Lucas Gourna-Douath attise énormément de convoitises à l’étranger.

Le centre de formation de l’ASSE a sorti plusieurs jeunes talents ces dernières années. C’est le cas de Wesley Fofana, qui a toutefois quitté le club il y a moins d’un an pour rejoindre Leicester et confirmer tout le bien que l’on pensait de lui dans le Forez. La situation pourrait se répéter avec Lucas Gourna-Douath, qui à seulement 17 ans fait déjà figure de grande promesse de Saint-Étienne. Un grand nombre de club serait intéressé par lui et notamment l’Atalanta, comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com.

Gourna-Douath devrait prolonger avec l’ASSE

Pourtant, Lucas Gourna-Douath pourrait finalement prolonger avec son club formateur ! D’après les informations de Fabrizio Romano, le milieu de terrain devrait signer un nouveau contrat, qui le lierait à l’ASSE jusqu’en juin 2025. Cela pourrait permettre à Claude Puel de garder un joueur sur lequel il semble miser beaucoup pour le présent, comme pour l’avenir. Attentions toutefois, puisque Romano explique que Chelsea et le Borussia Dortmund seraient très intéressés par Gourna-Douath