Mercato - ASSE : Dupraz se fait recaler pour un joli coup en défense !

Publié le 30 décembre 2021 à 23h00 par A.M.

En quête de renforts défensifs, l'ASSE a tenté d'obtenir le prêt d'Ousseynou Ba. Mais l'Olympiakos a refusé l'offre de prêt transmise par les Verts.

Compte tenu des nombreux départs à la CAN, l'ASSE souhaite se renforcer cet hiver, notamment dans le secteur défensif. Et pour cause, Harold Moukoudi a été sélectionné avec la Cameroun pour disputer la compétition. Par conséquent, un nouveau défenseur central est attendu, c'est la raison pour laquelle Joris Gnagnon devrait s'engager libre, mais l'ancien Rennais semble à court de forme ce qui contraint les Verts à trouver une nouvelle piste. Les noms de Vitorino Hilton et Elaquim Mangala ont circulé. Mais ce n'est pas tout.

L'Olympiakos recale l'ASSE pour Ousseynou Ba