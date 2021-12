Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz se fait clairement recaler par un ancien de l'OL !

Publié le 22 décembre 2021 à 0h30 par A.M.

Libre de tout contrat depuis son départ de Rennes l'été dernier, Clément Grenier a très clairement recalé l'ASSE compte tenu de son passé de joueur de l'OL.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Pascal Dupraz a bel et bien pris la succession de Claude Puel. Et le nouvel entraîneur de l'ASSE a bien l'intention de renforcer son effectif. Compte tenu des finances des Verts, ce sont des joueurs libres qui sont visés à l'image de Youcef Belaïli, Joris Gnagnon ou encore Vitorino Hilton. En revanche, l'ASSE ne pourra pas espérer Clément Grenier. Bien qu'il soit libre de tout contrat depuis son départ du Stade Rennais en juin dernier, l'ancien milieu de terrain de l'OL est catégorique. Il est ouvert à tous les projets, sauf l'ASSE.

Grenier ne veut pas entendre parler de l'ASSE