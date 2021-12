Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Deux noms déjà ciblés pour remplacer Claude Puel ?

Publié le 5 décembre 2021 à 18h15 par D.M.

Claude Puel a été mis à pied par les Verts après la lourde défaite de son équipe face à Rennes ce dimanche. David Guion et Pascal Dupraz sont en pole pour lui succéder.

La lourde défaite de l’ASSE face à Rennes ce dimanche (0-5) aura été celle de trop pour Claude Puel. Sur la sellette depuis plusieurs mois en raison des mauvais résultats de son équipe, le technicien stéphanois a été mis à pied ce dimanche après-midi par les Verts . Comme indiqué par RMC Sport , mais aussi par le Progrès , Claude Puel a reçu sa lettre avant un entretien préalable à un licenciement. L’ASSE sera donc dirigée par un nouveau technicien samedi prochain face à Reims en championnat.

Guion ou Dupraz pour remplacer Puel ?