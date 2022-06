Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Déjà deux départs à prévoir pour Batlles ?

Publié le 30 juin 2022 à 10h10 par Hugo Ferreira

Le mercato estival de l’ASSE va être rythmé. Relégué en Ligue 2 à l’issue des barrages face à l’AJ Auxerre, les Verts comptent bien remonter dès la saison prochaine, et veulent bâtir un effectif capable de remplir cette mission. Certains joueurs devraient quand même quitter le navire, comme Jean-Philippe Krasso ou Yvann Maçon, qui ont tous les deux des prétendants.

Désireuse de retrouver la Ligue 1 le plus rapidement possible, l’AS Saint-Étienne a déjà entamé les grandes manœuvres. Pascal Dupraz a été remercié et Laurent Batlles a pris sa place sur le banc, tandis que 3 recrues sont déjà arrivées. Dylan Chambost, Anthony Briançon et Jimmy Giraudon ont rejoint librement les Verts . Toutefois, des départs seront également à signaler, comme celui de Wahbi Khazri, qui s’est engagé avec Montpellier. Deux autres joueurs pourraient également quitter le Forez dans les prochaines semaines, à commencer par Jean-Philippe Krasso.

Plusieurs clubs s’intéressent à Krasso

Arrivé librement depuis Épinal en 2020, Jean-Philippe Krasso n’aura jamais su s’imposer à l’AS Saint-Étienne. En 25 apparitions sous le maillot des Verts , le joueur de 24 ans n’a inscrit qu’un but, et a dû être prêté afin de gagner de l’expérience. Envoyé à Ajaccio lors de la 2ème partie de cette saison, l’attaquant pourrait retrouver le club corse très prochainement puisque selon les informations de Sainté Inside , l’ACA serait venu aux renseignements pour l'attirer définitivement cet été. Toutefois, le champ n’est pas libre sur ce dossier puisque Strasbourg et Clermont sont également présents. Un autre joueur de l’ASSE serait également sur le départ, mais devrait quant à lui quitter la France.

Maçon veut partir cet été