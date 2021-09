Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Coup de tonnerre pour l'avenir de Claude Puel !

Publié le 26 septembre 2021 à 22h10 par A.D.

Alors que l'ASSE a enchainé cinq défaites de suite en championnat, Claude Puel serait en sursis. Le coach des Verts pourrait être remercié par sa direction en cas de nouveau faux pas lors du derby face à l'OL dimanche.

L'ASSE est au plus mal. En effet, les hommes de Claude Puel sont sur une série de cinq défaites de rang. Depuis le nul face au LOSC (1-1) le 21 aout, les Verts ont perdu tous leurs matchs (contre Marseille, Montpellier, Bordeaux, Monaco et Nice). Et alors que l'ASSE reçoit l'OL dimanche prochain, Claude Puel serait plus que jamais en danger quand à son avenir.

Le derby contre l'OL décisif pour l'avenir de Claude Puel ?