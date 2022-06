Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Coup de froid pour la vente de l’ASSE ?

Publié le 21 juin 2022 à 12h45 par Thibault Morlain

Ces dernières semaines, la vente de l’ASSE semblait enfin se préciser avec l’intérêt de David Blitzer. Une délégation américaine s’était d’ailleurs rendue dernièrement à Saint-Etienne pour avancer dans ce processus. Toutefois, suite à cette rencontre, la vente de l’ASSE pourrait bien avoir pris du plomb dans l’aile. Explications.

Cela fait plus d’un an que l’ASSE est en vente. Aujourd’hui à la tête des Verts, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo souhaitent passer à autre chose, mais encore faut-il pour cela trouver le repreneur. Si différents candidats se sont présentés ces derniers mois, rien n’a avancé jusqu’à il y a quelques semaines et l’intérêt de David Blitzer. Le milliardaire américain serait décidé à reprendre l’ASSE, mais tout reste encore à faire. Et c’est d’ailleurs pour cela que les équipes de Blitzer se sont rendues à Saint-Etienne il y a quelques jours. Toutefois, comme L’Equipe avait pu l’expliquer, la réunion avec Roland Romeyer n’aurait pas été la meilleure.

Ça se tend entre les deux camps ?