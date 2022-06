Foot - Mercato - ASSE

Vente ASSE : Déjà un premier accroc entre Romeyer et le clan Blitzer ?

Publié le 17 juin 2022 à 12h10 par Thibault Morlain

Après un feuilleton long de plus d’un an, c’est en train de s’accélérer pour la vente de l’ASSE. En effet, intéressé par le rachat ds Verts, l’Américain, David Blitzer a envoyé une délégation à Saint-Etienne pour avancer dans le processus. Toutefois, il semblerait que les choses se se soient pas vraiment bien déroulées ces dernières heures.

Il aura donc fallu attendre plus d'un an pour voir la vente de l’ASSE se préciser plus que jamais. En effet, ces dernières semaines, le départ de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer s’est précisé. Et c’est David Blitzer, déjà co-propriétaire de Crystal Palace, qui voudrait reprendre le flambeau dans le Forez. Intéressé par le rachat de l’ASSE, l’Américain est d’ailleurs en train de passer à la vitesse supérieure. En effet, ces dernières heures, une délégation américaine est arrivée à Saint-Etienne pour faire le tour du propriétaire à l’ASSE.

Une réunion tendue ?