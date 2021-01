Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel valide le dernier renfort de Roland Romeyer !

Publié le 15 janvier 2021 à 3h30 par A.M.

Bien qu'il soit proche de Xavier Thuilot, récemment démis de ses fonctions de directeur général, Claude Puel refuse de polémiquer et joue l'apaisement en accueillant son successeur à bras ouverts, Jean-François Soucasse.

« Xavier Thuilot quitte l’AS Saint-Étienne. Le club remercie Xavier Thuilot pour le travail accompli en tant que Directeur général des services et lui souhaite pleine réussite dans ses futurs projets professionnels . » Par le biais de ce communiqué, l'ASSE a confirmé le départ de Xavier Thuilot. Un coup dur pour Claude Puel qui était proche du directeur général des Verts puisqu'il l'avait lui-même attiré. Malgré tout, Claude Puel a envoyé un message positif à Jean-François Soucasse qui remplacera Xavier Thuilot.

Puel beau joueur avec Soucasse