Mercato - ASSE : Claude Puel tient son plan B après l'échec du dossier M'Baye Niang !

Publié le 4 novembre 2020 à 3h30 par A.M.

Toujours en quête d'un avant-centre, Claude Puel se tourne du côté du Championnat suisse afin de dénicher la perle rare.

Confrontée à de gros soucis financiers, l'AS Saint-Etienne a mené un recrutement basé sur l'arrivée de jeunes joueurs libres à l'image d'Adil Aouchiche ou encore Jean-Philippe Krasso. Toutefois, les Verts n'ont pas réussi à obtenir un renfort offensif de poids au poste d'avant-centre. Claude Puel a tenté d'obtenir le prêt de M'Baye Niang en tant que joker mais ce dossier a finalement capoté dans les derniers instants alors que tout semblait bouclé. Un coup dur que l'ASSE compte compenser durant le mercato hivernal.

Puel surveille deux attaquants en Suisse

Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les Verts regardent en Suisse pour se renforcer. Des émissaires de l’ASSE ont donc récemment supervisé les matches FC Zurich-Lugano (2-2), et Servette-FC Bâle (1-0) disputés fin septembre. Et deux joueurs sont particulièrement suivis par la cellule de recrutement stéphanoise : Aiyegun Tosin (22 ans), l’ailier droit nigérian du FC Zurich, et Arthur Cabral (22 ans), l’avant-centre brésilien du FC Bâle. Le second pourrait déjà être difficilement accessible financièrement mais cela prouve que l'ASSE est bien en quête d'un renfort offensif.