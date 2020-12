Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le coup de gueule de Puel dans ce dossier sensible du moment !

Publié le 16 décembre 2020 à 0h30 par La rédaction

Arrivé dans les dernières heures du mercato estival, Panagiotis Retsos n’a joué que deux rencontres avec les Verts. Si la presse grecque annonçait ses derniers jours la possibilité de voir le prêt rompu, Claude Puel est monté au créneau.

Si Claude Puel a pour habitude d’encenser ses recrues, comme il l’a fait à plusieurs reprises pour Yvan Neyou, n’a pas encore pu prouver sa valeur. Débarqué en fin de mercato dans le Forez, le défenseur grec n’a joué que deux rencontres et traîne depuis fin octobre une pubalgie. Prêté par le Bayer Leverkusen, le joueur de 22 ans, souvent blessé depuis son début de carrière, serait déjà sur le départ selon la presse hellène, qui annonce que l’AS Saint-Étienne réfléchirait sérieusement à rompre le prêt.

«Je ne commente pas les inepties venant de l’étranger»