Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel reçoit une terrible nouvelle pour Mostafa Mohamed !

Publié le 22 janvier 2021 à 20h00 par B.C.

Alors que l’ASSE tente par-dessus tout de mettre la main sur Mostafa Mohamed avant la fermeture du mercato hivernal, le Zamalek camperait sur ses positions. Un proche du club insinue même que cela pourrait être peine perdue pour les Verts.

Claude Puel finira-t-il par mettre la main sur Mostafa Mohamed ? Depuis plusieurs semaines, l’AS Saint-Etienne négocie avec le Zamalek pour le transfert de l’attaquant égyptien, mais le club du Forez est encore loin du compte. Même si les discussions ont repris entre les Verts et le Zamalek, les deux clubs ne sont pas d’accord sur les modalités de paiement du transfert, au grand dam de Mostafa Mohamed, qui désirerait rejoindre Saint-Etienne. Malgré le forcing du joueur, sa direction continuerait de camper sur ses positions.

« La porte est fermée avec Saint-Etienne »