Mercato - ASSE : Claude Puel reçoit une grande nouvelle pour cet hiver !

Publié le 24 novembre 2021 à 12h10 par A.M.

Bien que le processus de vente soit encore relancé, cela ne devrait pas avoir d'impact pour le mercato d'hiver. L'ASSE devrait être en mesure de se renforcer avec des prêts.

Alors que les Verts espéraient boucler la vente du club avant le 31 décembre afin que le nouveau propriétaire puisse renforcer l'effectif lors du mercato d'hiver, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont annoncé par le biais d'un communiqué qu'aucune offre n'avait été retenue. Le processus de vente est donc repoussé ce qui va contraindre Claude Puel à trouver une solution pour se renforcer en janvier. « On veut essayer de recruter et on en a besoin. Mais étant donné notre enveloppe, on va s’appuyer sur des prêts. J’espère qu’on trouvera deux, trois oiseaux rares qui permettront de donner confiance à l’équipe, pour avancer », confiait d'ailleurs le manager de l'ASSE dans les colonnes de L'Equipe .

L'ASSE va pouvoir se renforcer... avec des prêts