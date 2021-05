Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel prêt à tenter un gros coup avec cet attaquant de Serie A ?

Publié le 29 mai 2021 à 1h00 par B.C.

Alors que l’AS Saint-Etienne est à la recherche d’un attaquant, Simeon Tochukwu Nwankwo, dit Simy, auteur de 20 buts en Serie A, serait sur la short-list des Verts.

À la recherche d’un attaquant lors du mercato hivernal, l’ASSE avait décidé de miser sur Anthony Modeste, prêté par le FC Cologne. Malheureusement pour les Verts , cette opération a viré au fiasco. Le joueur de 33 ans n’a pris part qu’à huit rencontres avec le club stéphanois à cause d’une pubalgie le privant de la fin de la saison. Sans aucun but au compteur, Modeste ne sera pas retenu par l'ASSE, et l’arrivée d’un nouvel attaquant plus prolifique est donc attendue par Claude Puel cet été. Sandro Ramirez (Huesca) et de Bathuan Kör (Bursaspor) seraient notamment dans le viseur de l’ASSE, mais une autre piste en Italie aurait également été activée.

L’ASSE sur les traces de Simy ?