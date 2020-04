Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : «Claude Puel est l'homme de la situation»

Publié le 26 avril 2020 à 22h50 par J.-G.D.

Ancien protégé de Claude Puel au LOSC, Ludovic Obraniak estime que l’avenir de l’entraîneur de l’ASSE s’inscrit à... Saint-Etienne.