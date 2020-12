Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel en remet une couche sur cette recrue estivale !

Publié le 5 décembre 2020 à 1h00 par La rédaction

Arrivé en provenance de la réserve de Braga cet été, Yvan Neyou s’est immédiatement inscrit comme essentiel dans les plans de Claude Puel. L’entraîneur des Verts ne cesse d’encenser sa recrue.

Après avoir réussi son entrée en matière, l’AS Saint-Étienne de Claude Puel semble englué dans la crise. Si les Verts ont stoppé l’hémorragie en accrochant un nul encourageant face à Lille dimanche dernier (1-1), ils restent tout de même sur 8 rencontres sans victoire. Des difficultés dues pour certains au large rajeunissement de l’effectif opéré par l’ancien entraîneur de Leicester. Parmi les recrues, Yvan Neyou fait figure de rare satisfaction. Arrivé en prêt avec option d’achat, le milieu récupérateur a vu son option levée par les dirigeants de l’ASSE bien plus tôt que prévu.

« C’est une matière première vraiment superbe »