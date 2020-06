Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette grosse décision prise pour Denis Bouanga !

Publié le 6 juin 2020 à 0h30 par B.C.

Comme annoncé par le 10 Sport, l'AS Saint-Étienne n'est pas opposée au départ de Denis Bouanga pour renflouer ses caisses. Alors que le Betis Séville est intéressé, le prix réclamé par les Verts refroidirait toutefois le club espagnol.

Pour renflouer ses caisses cet été, l'AS Saint-Étienne envisage de vendre Denis Bouanga selon nos informations, et le club pourrait parvenir à ses fins. En effet, le Gabonais a la cote dans ce marché atypique puisque plusieurs écuries françaises et européennes sont à l'affût. Comme vous l'a expliqué le 10 Sport, Rennes a déjà proposé 12M€ à l'ASSE pour Bouanga, mais les Verts en veulent 15M€ minimum. Everton et le Betis Séville sont également positionnés, mais les Espagnols auraient décidé de se retirer temporairement de ce dossier.

Le Betis Séville met en stand-by la piste Bouanga